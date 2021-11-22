Парфёнов выразил готовность возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рассказал о поисках нового клуба.

«Ко мне есть интерес от клубов РПЛ, а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете. «Спартак»? Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчёт «Спартака». Я уже готов вернуться к работе! Посмотрим, как сложится. Конечно, хотелось бы возглавить клуб РПЛ», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

В качестве футболиста Парфёнов выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год. В настоящее время красно-белых возглавляет 51-летний португалец Руй Витория.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» призвал не мешать Витории работать.