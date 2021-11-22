Американский музыкант объяснил критику в адрес Щербаковой

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Американский музыкант и блогер Джонатан Байер объяснил свою критику в адрес хореографии чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой после её выступления на Гран-при Франции.
Американский музыкант объяснил критику в адрес Щербаковой
  • РИА Новости

«Запомните, я — профессиональный оперный певец и пианист, а не журналист. Как музыкант, я всегда находил разрыв между тем, как играет музыка, и хореографией Даниила Глейхенгауза. Это моё музыкальное мнение. Я ценю фигуристов, однако мне грустно, что им не дают тот материал, который лучше отражает музыку, под которую они катаются. Не отрицаю, что шаги у Щербаковой сложные, но просто они не имеют отношения к музыке... Это не вина самой фигуристки. Однако радость и интерес к фигурному катанию исходит из того, что два человека могут смотреть одно и то же соревнование и совершенно такие разные мнения!» — цитирует Байера «Спорт-Экспресс».

Байер в подкасте The Skating Lesson заявил, что программа Щербаковой никак не связана с музыкой, а также о необходимости хореографа Даниила Глейхенгауза поработать с музыкантом.

17-летняя фигуристка Щербакова выиграла Гран-при Франции. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе, а Глейхенгауз является её хореографом.

Ранее Байер раскритиковал выступления Щербаковой.

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