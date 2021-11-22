Американский журналист Байер раскритиковал выступления Щербаковой

Американский журналист Джонатан Байер подверг критике программы чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Анны Щербаковой.

«Там вообще с музыкой ничего не связано. Мне нравится музыка в её короткой программе — она намного лучше, это очень интересная музыка, но они её полностью игнорируют. Когда музыка затихает, появляется напряжение — Анна машет руками. А есть, наоборот, драматичные моменты, в которые она просто катается и всё», — цитирует Байера The Skating Lesson.

Он отметил, что темп в композиции меняется, а сама 17-летняя спортсменка — нет. Он также предположил, что ставивший программы хореограф Даниил Глейхенгауз не понимает музыку.

«С Глейхенгаузом должен работать музыкант. Он сейчас просто ребёнок. Это сумасшествие, я не понимаю. Он выбирает хорошую музыку, но вообще не попадает в темп», — добавил Байер.

20 ноября Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции и пробилась в финал серии. До этого она побеждала на этапе в Италии. В прошлом сезоне она выиграла все турниры, в которых участвовала.

Ранее Глейхенгауз высказался о выступлениях Щербаковой и Косторной на Гран-при Франции.