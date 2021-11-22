Слуцкая высказалась о спортсменах, занимающихся политической деятельностью

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась своим мнением о спортсменах в политике.
Слуцкая высказалась о спортсменах, занимающихся политической деятельностью
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Часто говорят, что все спортсмены после окончания карьеры идут в политику. Также регулярно слышу вопросы: «А почему вы не пошли в тренеры, а выбрали политику? Спортсмен должен оставаться в спорте, а не идти в Госдуму!» Будто бы экс-спортсмены не могут заниматься ничем, кроме тренерства. Сообщаю, что, во-первых, в политике не так много спортсменов. К примеру, сейчас в Госдуме из 450 депутатов всего лишь девять экс-спортсменов! А самому молодому депутату Думы всего 22 года — против спортсменов, которым в среднем 45+. Я считаю, что в Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели. Важно работать там, где тебе интересно, где у тебя есть навык, где ты готов всегда развиваться и никогда не останавливаться. Я, кстати, не депутат», — написала Слуцкая в своём Instagram.

Ранее Слуцкая высказалась о травме Усачёвой на Гран-при Японии.

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