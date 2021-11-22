Сёмин поддержал назначение Хачатурянца на пост президента РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и национальной команды Юрий Сёмин прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Изменения Премьер-лиге нужны, это правильное решение всех руководителей клубов. Ашот Рафаилович хорошо знает футбол, но работы ему предстоит очень много», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист также не считает пятилетний срок слишком большим. По его мнение, за это время как раз можно будет увидеть какие-то изменения и результаты реформ.

«Ему доверяют все клубы, наверное, поэтому не испугались выбрать его на полноценный срок. Есть же положение об этом сроке в РПЛ, так что не вижу причин что-то менять в этом направлении, могу только пожелать ему удачи», — добавил Сёмин.

22 ноября Хачатурянц был единогласно избран на пять лет новым президентом лиги. С 2019 года он руководит судейским комитетом Российского футбольного союза, а после отставки Сергея Прядкина в октябре с поста главы РПЛ стал исполнять и его обязанности.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал привлечение зрителей главной задачей Хачатурянца на посту главы РПЛ.