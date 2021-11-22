Колосков считает привлечение зрителей главной задачей Хачатурянца на посту главы РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца главой Российской премьер-лиги.
Колосков считает привлечение зрителей главной задачей Хачатурянца на посту главы РПЛ
  • РИА Новости

«Мы пока не знаем его программы, но было понятно, что его изберут, так как Хачатурянц был единственным кандидатом на выборах президента лиги. Сейчас его поддержали все 16 клубов, выражено полное доверие», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что каждый зритель и представитель какого-либо клуба будет ждать чего-то своего от нового руководства. Ему же хочется увидеть сдвиги в лучшую сторону в составлении календаря и назначении судей.

«С моей точки зрения, глобальный вопрос перед Хачатурянцем — привлечение зрителей. А для их привлечения футбол должен доставлять удовольствие, на стадионах должны быть все удобства», — добавил Колосков.

22 ноября Хачатурянц был единогласно избран на пять лет новым президентом лиги. С 2019 года он работает руководителем судейского комитета Российского футбольного союза, а после отставки Сергея Прядкина в октябре с поста главы РПЛ стал исполнять и его обязанности.

Ранее Хачатурянц заявил, что очень рад назначению на пост президента РПЛ.

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