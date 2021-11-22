Колосков считает привлечение зрителей главной задачей Хачатурянца на посту главы РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца главой Российской премьер-лиги.

«Мы пока не знаем его программы, но было понятно, что его изберут, так как Хачатурянц был единственным кандидатом на выборах президента лиги. Сейчас его поддержали все 16 клубов, выражено полное доверие», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что каждый зритель и представитель какого-либо клуба будет ждать чего-то своего от нового руководства. Ему же хочется увидеть сдвиги в лучшую сторону в составлении календаря и назначении судей.

«С моей точки зрения, глобальный вопрос перед Хачатурянцем — привлечение зрителей. А для их привлечения футбол должен доставлять удовольствие, на стадионах должны быть все удобства», — добавил Колосков.

22 ноября Хачатурянц был единогласно избран на пять лет новым президентом лиги. С 2019 года он работает руководителем судейского комитета Российского футбольного союза, а после отставки Сергея Прядкина в октябре с поста главы РПЛ стал исполнять и его обязанности.

Ранее Хачатурянц заявил, что очень рад назначению на пост президента РПЛ.