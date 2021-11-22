Гендиректор «Спартака» высказался о возможной отставке Витории
- РИА Новости
«Арабы хотят купить акции «Спартака»? Мы сегодня с собрания РПЛ, говорили о ней. Обсуждали ли? Все эти вопросы решают акционеры клуба. Я комментировать не могу.
Меняет ли «Спартак» тренера? Витория готовится к игре. Значит ли это, что не будет Ваноли? Тренер готовится к игре», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».
В ближайшем матче, который состоится 24 ноября в Москве, «Спартак» сыграет с «Наполи» в рамках Лиги Европы.
Витория возглавляет красно-белых с мая 2021 года. Под его руководством команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 15 туров, набрав 19 очков.
Ранее гендиректор «Спартака» подвёл итоги первого круга для команды.