Гендиректор «Спартака» высказался о возможной отставке Витории

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главного тренера команды Руя Витории и назначении на его место итальянского специалиста Паоло Ваноли.
Гендиректор «Спартака» высказался о возможной отставке Витории
  • РИА Новости

«Арабы хотят купить акции «Спартака»? Мы сегодня с собрания РПЛ, говорили о ней. Обсуждали ли? Все эти вопросы решают акционеры клуба. Я комментировать не могу.
Меняет ли «Спартак» тренера? Витория готовится к игре. Значит ли это, что не будет Ваноли? Тренер готовится к игре», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

В ближайшем матче, который состоится 24 ноября в Москве, «Спартак» сыграет с «Наполи» в рамках Лиги Европы.

Витория возглавляет красно-белых с мая 2021 года. Под его руководством команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 15 туров, набрав 19 очков.

Ранее гендиректор «Спартака» подвёл итоги первого круга для команды.

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