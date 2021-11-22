Роналду поддержал Сульшера после его отставки из «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на отставку Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».
Роналду поддержал Сульшера после его отставки из «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«Он был форвардом, когда я впервые прибыл на «Олд Траффорд», он стал моим тренером, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но в первую очередь Уле — выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь», — написал Роналду в Instagram.

21 ноября МЮ объявил об увольнении Сульшера. Норвежский специалист возглавлял команду с 2018 года. Он довёл манкунианцев до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед», набравший 17 очков в 12 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. 

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить