Роналду поддержал Сульшера после его отставки из «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на отставку Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».

«Он был форвардом, когда я впервые прибыл на «Олд Траффорд», он стал моим тренером, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но в первую очередь Уле — выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь», — написал Роналду в Instagram.

21 ноября МЮ объявил об увольнении Сульшера. Норвежский специалист возглавлял команду с 2018 года. Он довёл манкунианцев до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед», набравший 17 очков в 12 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».