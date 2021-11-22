«Авангард» одержал пятую победу подряд в КХЛ

Омский «Авангард» одолел хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе действующих обладателей Кубка Гагарина отличились Владимир Брюквин (3'), Ярослав Косов (35') и Наиль Якупов (58'). Хозяева ответили только голом Ивана Николишина на 30-й минуте.

Для подопечных Боба Хартли эта победа стала пятой подряд.

«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ.