«Авангард» одержал пятую победу подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Омский «Авангард» одолел хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» одержал пятую победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе действующих обладателей Кубка Гагарина отличились Владимир Брюквин (3'), Ярослав Косов (35') и Наиль Якупов (58'). Хозяева ответили только голом Ивана Николишина на 30-й минуте.

Для подопечных Боба Хартли эта победа стала пятой подряд.

«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить