ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА.

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе столичного коллектива отличились Сергей Плотников, Сергей Андронов и Михаил Григоренко. Единственная шайба СКА — на счету Антона Бурдасова.

После этой победы ЦСКА, набравший 42 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА, имеющий 39 очков, — на четвёртой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал вторую волевую победу подряд в КХЛ.