«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд в КХЛ

Московский «Спартак» переиграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки, завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» шайбы забросили Александр Авцин (40-я минута), Якуб Ержабек (44-я), Иван Дроздов (57-я) и Василий Пономарёв (59-я). У «Йокерита» отличились Брайан О'Нилл (5-я) и Марко Анттила (12-я).

«Спартак» (34 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» (42) идёт на первой позиции.

Ранее сообщалось, что «Авангард» одержал волевую победу над «Металлургом» в матче КХЛ.