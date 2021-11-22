Педри признан лучшим молодым футболистом Европы в 2021 году

Полузащитник испанской «Барселоны» Педри стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку года в Европе не старше 21 года.

Как сообщает Diario Sport, награду 18-летнему испанцу вручат 15 декабря на церемонии в Турине.

На приз также претендовали Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Эдуарду Камавинга («Реал»), Шарль Де Кетеларе («Брюгге»), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Виртц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель») и Юрриен Тимбер («Аякс»).

Педри дебютировал в основном составе каталонского коллектива в сентябре 2020 года. С тех пор он провёл за команду 56 матчей, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач. С 2021 года он также выступает за сборную Испании.

В прошлом году премию получил форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Ранее сообщалось, что «Барселона» переиграла «Эспаньол» в матче Примеры.