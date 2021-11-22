Третьяк рассказал о поездке Жамнова в Северную Америку

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о встрече главного тренера национальной команды страны Алексея Жамнова с игроками, выступающими за команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Алексей Жамнов вернулся из Северной Америки, где переговорил с нашими игроками. И я так ездил в своё время. Для хоккеистов важно это внимание, ценят это личное общение. Надеемся, что они приедут, однако если всё так в НХЛ и будет продолжаться… Это будет сложно», — приводит слова Третьяка «РИА Новости».

В настоящее время в НХЛ были перенесены ряд матчей из-за вспышек коронавируса в командах.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Третьяк заявил, что Кузнецов должен сам обжаловать решение о дисквалификации в CAS.

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