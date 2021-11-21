Третьяк: Кузнецов должен сам обжаловать решение о дисквалификации в CAS

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о попадании форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован за допинг, на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Третьяк: Кузнецов должен сам обжаловать решение о дисквалификации в CAS
  • РИА Новости

«По Кузнецову очень сложно. И он, и его представитель должны сами опротестовать решение в CAS. Мы готовы их всегда поддержать», — цитирует ТАСС Третьяка.

Кузнецов не обращался в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) и Спортивный арбитражный суд (CAS) с письменным запросом по поводу отмены своей дисквалификации. Рассмотрение апелляции возможно только после письменного обращения в соответствующие инстанции.

В 2019 году IIHF дисквалифицировала хоккеиста на четыре года. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Таким образом, форвард не сможет принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Пекине из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что хоккеист Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022.

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