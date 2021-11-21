Третьяк: Кузнецов должен сам обжаловать решение о дисквалификации в CAS
- РИА Новости
«По Кузнецову очень сложно. И он, и его представитель должны сами опротестовать решение в CAS. Мы готовы их всегда поддержать», — цитирует ТАСС Третьяка.
Кузнецов не обращался в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) и Спортивный арбитражный суд (CAS) с письменным запросом по поводу отмены своей дисквалификации. Рассмотрение апелляции возможно только после письменного обращения в соответствующие инстанции.
В 2019 году IIHF дисквалифицировала хоккеиста на четыре года. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
Таким образом, форвард не сможет принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Пекине из-за дисквалификации.
Ранее сообщалось, что хоккеист Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022.