Карпин: думаю, что смогу психологически подготовить сборную России к стыковым матчам

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему принял решение остаться на своей должности.
Карпин: думаю, что смогу психологически подготовить сборную России к стыковым матчам
  • РИА Новости

«Может быть, мои сомнения развеялись не до конца, но нужно было уже обсуждать варианты. А с кем это делать, кроме меня? Думаю, смогу психологически подготовить команду. Я пообщался с людьми, а также с некоторыми футболистами, которые играли в Хорватии. Мне звонили опытные люди. Отправной точкой, одним из главных мнений стал звонок Романцева. Мы общаемся редко, но он сам набрал. Обо всём поговорили. Он вспомнил матч с Украиной, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Сказал: ты только что познакомился с футболистами, понял, как они реагируют в стрессовых ситуациях. Нужно это дело завершить. Футболисты реагировали так же, как после игры, не понимали, почему так произошло. Понимание, что что-то пошло не так. Я говорил же не про результат. Можно играть хорошо и проиграть. Я был расстроен не столько результатом, сколько содержанием. Футболисты это поняли и приняли», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). 

Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право принять участие в турнире. Жеребьёвка стыков состоится 26 ноября, сами матчи пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее Гаджиев предположил, кто может возглавить сборную России в случае ухода Карпина.

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