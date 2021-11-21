Защитник «Наполи» Дзаноли сдал положительный тест на коронавирус

Второй футболист «Наполи» заболел коронавирусом перед игрой с московским «Спартаком» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба команды из Неаполя.

La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose. pic.twitter.com/ZCzenFs2ce — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 21, 2021

Все футболисты «Наполи» прошли дополнительный раунд тестирования на COVID-19. Ранее положительный результат теста на коронавирус получил полузащитник Маттео Политано.

«Наполи» 24 ноября в Москве встретится со «Спартаком» в матче группы C Лиги Европы. Итальянская команда лидирует в Серии А.

Ранее президент «Наполи» предложил УЕФА провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле.