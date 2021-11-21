Защитник «Наполи» Дзаноли сдал положительный тест на коронавирус

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Второй футболист «Наполи» заболел коронавирусом перед игрой с московским «Спартаком» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
Защитник «Наполи» Дзаноли сдал положительный тест на коронавирус
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Об этом сообщает пресс-служба команды из Неаполя.

Все футболисты «Наполи» прошли дополнительный раунд тестирования на COVID-19. Ранее положительный результат теста на коронавирус получил полузащитник Маттео Политано.

«Наполи» 24 ноября в Москве встретится со «Спартаком» в матче группы C Лиги Европы. Итальянская команда лидирует в Серии А.

Ранее президент «Наполи» предложил УЕФА провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле.

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