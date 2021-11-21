Березуцкий считает, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий уверен, что капитан столичного клуба Игорь Акинфеев продлит контракт с командой.
Березуцкий считает, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Думаю, нет никаких сомнений, что Игорь продлит контракт с клубом. Наверное, сами цифры говорят за себя, они просто какие-то фантастические», — цитирует Березуцкого РИА Новости.

Акинфеев 21 ноября провёл 500-й матч в чемпионате России и 800-ю игру в карьере. ЦСКА во встрече 15-го тура РПЛ сыграл в меньшинстве вничью с подмосковными «Химками» (0:0).

Контракт 35-летнего Акинфеева заканчивается летом 2022 года.

Ранее Российский футбольный союз поздравил Акинфеева с 800-м матчем в карьере.

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