Точилин: могу предложить свою кандидатуру на смену Карпину в сборной России

Короткая ссылка
Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о словах Валерия Карпина по поводу его возможного ухода с поста главного тренера сборной России по футболу.
Точилин: могу предложить свою кандидатуру на смену Карпину в сборной России
  • РИА Новости

«Если он действительно примет такое решение, то надо назначить другого тренера, который будет готов в это ввязаться. Больше ничего не сделать. Кто мог бы сменить Карпина? Могу предложить свою кандидатуру. (Смеётся.) РФС разберётся, но, думаю, Карпин должен довести до конца. Да, человек в раздумьях, так как последний матч действительно разочаровал. Но это всё же просто эмоции. Он же не просто так сказал, что ему нужно время для отдыха. После жеребьёвки у него появится больше понимания, что делать дальше, и из этого и будет исходить», — сказал Точилин RT.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос о возможной отставке Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить