Точилин: могу предложить свою кандидатуру на смену Карпину в сборной России
- РИА Новости
«Если он действительно примет такое решение, то надо назначить другого тренера, который будет готов в это ввязаться. Больше ничего не сделать. Кто мог бы сменить Карпина? Могу предложить свою кандидатуру. (Смеётся.) РФС разберётся, но, думаю, Карпин должен довести до конца. Да, человек в раздумьях, так как последний матч действительно разочаровал. Но это всё же просто эмоции. Он же не просто так сказал, что ему нужно время для отдыха. После жеребьёвки у него появится больше понимания, что делать дальше, и из этого и будет исходить», — сказал Точилин RT.
Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос о возможной отставке Карпина.