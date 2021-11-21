Точилин: могу предложить свою кандидатуру на смену Карпину в сборной России

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о словах Валерия Карпина по поводу его возможного ухода с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Если он действительно примет такое решение, то надо назначить другого тренера, который будет готов в это ввязаться. Больше ничего не сделать. Кто мог бы сменить Карпина? Могу предложить свою кандидатуру. (Смеётся.) РФС разберётся, но, думаю, Карпин должен довести до конца. Да, человек в раздумьях, так как последний матч действительно разочаровал. Но это всё же просто эмоции. Он же не просто так сказал, что ему нужно время для отдыха. После жеребьёвки у него появится больше понимания, что делать дальше, и из этого и будет исходить», — сказал Точилин RT.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос о возможной отставке Карпина.