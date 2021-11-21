Кобелев ответил на вопрос о возможной отставке Карпина

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможной отставке с поста главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.
Кобелев ответил на вопрос о возможной отставке Карпина
  • РИА Новости

«Подобные вопросы — какая-то ерунда, я же не провидец. Как он что-то надумает, скажет. Не волнуйтесь», — заявил RT Кобелев.

Карпин после болезненного поражения от Хорватии (0:1) заявил, что может покинуть сборную России. Россияне не смогли напрямую выйти в финальную стадию ЧМ-2022. Им предстоит сыграть в стыковом турнире в марте.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что слова об отставке Карпин произнёс на эмоциях после поражения от Хорватии.

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