Кобелев ответил на вопрос о возможной отставке Карпина
- РИА Новости
«Подобные вопросы — какая-то ерунда, я же не провидец. Как он что-то надумает, скажет. Не волнуйтесь», — заявил RT Кобелев.
Карпин после болезненного поражения от Хорватии (0:1) заявил, что может покинуть сборную России. Россияне не смогли напрямую выйти в финальную стадию ЧМ-2022. Им предстоит сыграть в стыковом турнире в марте.
Ранее Андрей Канчельскис заявил, что слова об отставке Карпин произнёс на эмоциях после поражения от Хорватии.