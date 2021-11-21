Третьяк: НХЛ пугают жёсткие антиковидные правила на Играх-2022

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможное отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.
Третьяк: НХЛ пугают жёсткие антиковидные правила на Играх-2022
  • РИА Новости

«Дай бог, чтобы игроки НХЛ приехали в Пекин. Много больных сейчас, переносы матчей идут, так что много тревожных сигналов. Ещё я знаю, что профсоюзу игроков НХЛ не очень нравятся правила пребывания в Китае. Там же очень суровые ограничения, и они пугают НХЛ», — цитирует Третьяка «РИА Новости».

По словам главы ФХР, главный тренер сборной России Алексей Жамнов вернулся из Северной Америки, где переговорил с российскими игроками. Третьяк подчеркнул, что для хоккеистов важно внимание, поскольку они ценят личное общение.

Напомним, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде в Пекине до 10 января. Из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией накануне лига перенесла три матча «Оттава Сенаторз».

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о возможном отказе НХЛ от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года.

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