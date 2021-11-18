Пашков — о решении НХЛ по поводу ОИ-2022: изнасилование мирового хоккея продолжается

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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о возможном отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Пашков — о решении НХЛ по поводу ОИ-2022: изнасилование мирового хоккея продолжается
  • Reuters

«Меня насторожили даже не отмены матчей «Оттавы» из-за пандемии, а слова вице-президента НХЛ Билла Дэйли о возможном пропуске Олимпиады. Он, по сути, предупредил весь мир, что НХЛ из-за роста количества заболевших подумывает отказаться от Пекина», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Он также добавил, что Билл Дэйли — серьёзный человек, который мог бы промолчать в такой ситуации.

«Это значит одно — изнасилование IIHF и мирового хоккея, которое началось ещё в Пхёнчхане, продолжается. НХЛ с окончательным решением намерена тянуть до последнего. То есть до 10 января все будут стоять на ушах», — добавил Пашков.

Он также отметил, что были правы те, кто говорил о планах «А» и «Б» для сборной России. Если будет второй вариант, то, по мнению Пашкова, нужно задуматься о тренерском штабе, который основной упор делает на игроков НХЛ.

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