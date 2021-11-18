Овечкин — о рекорде Гретцки: в 24 года думал, что это невозможно

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о желании побить рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Как я и говорил, иду день за днём, матч за матчем. Нельзя забегать далеко вперёд», — сказал Овечкин в эфире ESPN.

Он также рассказал, что Гретцки за него болеет и говорит: «Давай, дерзай!»

«Сейчас я уже старый… Тогда мне было 24 года, сейчас 36. Тогда я думал, что это невозможно, я до сих пор думаю, что это очень сложно сделать», — добавил Овечкин.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В настоящий момент Овечкин забил 742 шайбы в НХЛ.

Ранее Самсонов был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.