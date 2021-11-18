Самсонов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0) 24-летний россиянин провёл второй в сезоне и пятый в карьере матч на ноль. Он отбил все 34 броска.

Первой звездой игрового дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, у которого 3 (1 + 2) очка в игре с «Ванкувер Кэнакс» (4:2).

Третьей звездой признан форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, который набрал 2 (1 + 1) очка в выездной встрече с «Сиэтл Кракен» (4:2).

Ранее Самсонов был признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон».