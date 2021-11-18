Самсонов признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0).

Самсонов в матче с «королями» оформил шат-аут, отразив все 34 броска по своим воротам.

Второй звездой встречи стал форвард «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй, оформивший дубль.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.