Самсонов признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»

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Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0).
Самсонов признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»
  • Reuters

Самсонов в матче с «королями» оформил шат-аут, отразив все 34 броска по своим воротам.

Второй звездой встречи стал форвард «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй, оформивший дубль. 

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.

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