Самсонов признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»
Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0).
- Reuters
Самсонов в матче с «королями» оформил шат-аут, отразив все 34 броска по своим воротам.
Второй звездой встречи стал форвард «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй, оформивший дубль.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.
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