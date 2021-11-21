Йохауг допустила, что Олимпиада в Пекине станет последней в её карьере

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Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг допустила, что может завершить карьеру после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Йохауг допустила, что Олимпиада в Пекине станет последней в её карьере
  • Reuters

«Не боюсь дня, когда придёт чувство, что я насытилась спортом. Сейчас настроена на Олимпиаду, хочу там быстро бежать. Но у всего есть конец. Учитывая мой возраст и достижения, я знаю, что за пределами спорта есть другая жизнь — столь же прекрасная, если не лучше», — цитирует Йохауг VG.

Она добавила, что должна выиграть золото Олимпиады в Пекине любой ценой.

Йохауг — олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призёр Олимпиады, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира.

Ранее в сборной России назвали семерых лыжников, которые поедут на Кубок мира.

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