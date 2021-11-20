В сборной России назвали семерых лыжников, которые поедут на Кубок мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о составе мужской национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Из мужчин на Кубок мира поедут: Большунов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев. Это точно. Ларьков поедет по личной квоте. Повторюсь, что сегодня к ним добавились Семиков и Белов. Осталось ещё одно место, которое определится у мужчин завтра», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он также отметил, что у женской сборной России полный состав определится завтра, отбор будет зависеть от суммы баллов.

Ранее сообщалось, что Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов — пятый.