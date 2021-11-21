«Фиорентина» обыграла «Милан» в матче Серии А

«Фиорентина» дома переиграла «Милан» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 4:3 в пользу фиолетовых.

В составе «Фиорентины» мячи забили Жозеф Альфред Дункан (15-я минута), Риккардо Сапонара (45-я), Душан Влахович (60-я, 85-я). У «Милана» дубль оформил Златан Ибрагимович (62-я, 67-я), Лоренцо Венути (90-я) — автогол.

«Милан» (32 очка) занимает второе место в турнирной таблице. «Фиорентина» (21) идёт на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» разгромила «Специю» в матче Серии А.