«Аталанта» разгромила «Специю» в матче Серии А

«Аталанта» одержала волевую победу над «Специей» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Бергамо.

Мячи забили Мбала Н'Зола (11-я и 90-я минуты), Марио Пашалич (18-я, 41-я), Дуван Сапата (38-я), Луис Муриэль (83-я), Руслан Малиновский (89-я).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился.

«Аталанта» (25 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Специя» (11) идёт на 16-й позиции. Лидирует в Серии А «Наполи» (32).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 13-го тура итальянской футбольной Серии А с «Миланом».