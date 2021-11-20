«Аталанта» разгромила «Специю» в матче Серии А

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«Аталанта» одержала волевую победу над «Специей» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта» разгромила «Специю» в матче Серии А
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Бергамо.

Мячи забили Мбала Н'Зола (11-я и 90-я минуты), Марио Пашалич (18-я, 41-я), Дуван Сапата (38-я), Луис Муриэль (83-я), Руслан Малиновский (89-я).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился. 

«Аталанта» (25 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Специя» (11) идёт на 16-й позиции. Лидирует в Серии А «Наполи» (32).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 13-го тура итальянской футбольной Серии А с «Миланом».

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