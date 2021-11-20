Гончаренко заявил, что «Краснодар» заслужил победу над «Спартаком»
- РИА Новости
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«Победу мы заслужили. Атаковали с большим желанием, понимали, что нет права на ошибку после неудачных матчей. Игроки ответственно подошли к матчу», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Он признал, что игроки защиты «Краснодара» провели матч на хорошем уровне, а в нападении футболисты качественно завершали опасные моменты.
«Такого соперника вдвойне приятно побеждать», — добавил он.
Мячи забили Джон Кордоба (на 16-й минуте), Александр Соболев (на 45-й минуте, пенальти) и Гжегож Крыховяк (на 61-й минуте, пенальти).
«Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар», набравший 24 очка, — на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33 очка).
Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение столичной команды от «Краснодара».