Гончаренко заявил, что «Краснодар» заслужил победу над «Спартаком»

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу (2:1).
Гончаренко заявил, что «Краснодар» заслужил победу над «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Победу мы заслужили. Атаковали с большим желанием, понимали, что нет права на ошибку после неудачных матчей. Игроки ответственно подошли к матчу», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Он признал, что игроки защиты «Краснодара» провели матч на хорошем уровне, а в нападении футболисты качественно завершали опасные моменты.

«Такого соперника вдвойне приятно побеждать», — добавил он.

Мячи забили Джон Кордоба (на 16-й минуте), Александр Соболев (на 45-й минуте, пенальти) и Гжегож Крыховяк (на 61-й минуте, пенальти).

«Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар», набравший 24 очка, — на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33 очка).

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение столичной команды от «Краснодара».

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