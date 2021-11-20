Руй Витория — о поражении «Спартака»: этот результат тяжело принять
- @fcsm_official
«Результат, который тяжело принять. У нас были возможности забить ещё. Когда ты играешь против команды такого уровня, надо использовать моменты», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».
По его словам, «Спартак» не должен был пропускать мяч с углового удара.
Мячи забили Джон Кордоба (на 16-й минуте), Александр Соболев (на 45-й минуте, пенальти) и Гжегож Крыховяк (на 61-й минуте, пенальти).
«Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар», набравший 24 очка, — на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33 очка).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ.