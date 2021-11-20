Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог ПСЖ обыграть «Нант»

«Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Нанту» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Парк де Пренс», завершилась со счётом 3:1 в пользу парижского клуба.

⚽ Aquí el primer gol de Lionel Messi con el PSG..👇

- pic.twitter.com/UtauO607aU — Gallito Inglés (@GaIIito_lngles) November 20, 2021

Мячи забили Килиан Мбаппе (2-я минута), Рандаль Коло Муани (76-я), Деннис Аппиа (81-я, автогол) и Лионель Месси (87-я).

Форвард сборной Аргентины впервые отличился в чемпионате Франции.

ПСЖ (37 очков) лидирует в Лиге 1. «Нант» (18) идёт на 11-м месте.

Ранее Месси заявил, что хочет добиться поставленных в ПСЖ целей и завершить год лучшим образом.