Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог ПСЖ обыграть «Нант»
- Reuters
Игра, которая прошла на поле стадиона «Парк де Пренс», завершилась со счётом 3:1 в пользу парижского клуба.
⚽ Aquí el primer gol de Lionel Messi con el PSG..👇— Gallito Inglés (@GaIIito_lngles) November 20, 2021
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Мячи забили Килиан Мбаппе (2-я минута), Рандаль Коло Муани (76-я), Деннис Аппиа (81-я, автогол) и Лионель Месси (87-я).
Форвард сборной Аргентины впервые отличился в чемпионате Франции.
ПСЖ (37 очков) лидирует в Лиге 1. «Нант» (18) идёт на 11-м месте.
Ранее Месси заявил, что хочет добиться поставленных в ПСЖ целей и завершить год лучшим образом.