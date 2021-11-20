Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог ПСЖ обыграть «Нант»

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«Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Нанту» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог ПСЖ обыграть «Нант»
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Парк де Пренс», завершилась со счётом 3:1 в пользу парижского клуба.

Мячи забили Килиан Мбаппе (2-я минута), Рандаль Коло Муани (76-я), Деннис Аппиа (81-я, автогол) и Лионель Месси (87-я).

Форвард сборной Аргентины впервые отличился в чемпионате Франции.

ПСЖ (37 очков) лидирует в Лиге 1. «Нант» (18) идёт на 11-м месте.

Ранее Месси заявил, что хочет добиться поставленных в ПСЖ целей и завершить год лучшим образом.

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