Месси: хочу добиться поставленных в ПСЖ целей и завершить год лучшим образом

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился эмоциями после выхода сборной Аргентины по футболу на чемпионат мира 2022 года.
Месси: хочу добиться поставленных в ПСЖ целей и завершить год лучшим образом
  • AP
  • © Daniel Cole

«Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели — мы поедем на чемпионат мира в Катар. Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем со сборной Аргентины», — написал Месси в Instagram.

Он также поблагодарил фанатов сборной Аргентины и отметил, что пора сменить фокус на клубные дела.

«Потому что я всё ещё хочу добиться целей, которые мы поставили в ПСЖ. Хочу сохранять концентрацию и работать над достижением высоких результатов. До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом, с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!» — заключил Месси. 

Месси провёл за ПСЖ в нынешнем сезоне восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча. Вместе со сборной Аргентины он выиграл Кубок Америки и вышел в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что Месси признан футболистом года по версии Goal.

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