Месси признан футболистом года по версии Goal

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал футболистом года по версии издания Goal.
Месси признан футболистом года по версии Goal
  • Reuters

В голосовании принимали участие читатели издания.

На втором месте — нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Третье место занял поляк Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии».

Напомним, что Месси провёл за ПСЖ в нынешнем сезоне восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча. Он также вывел сборную Аргентины в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что национальная команда России любит «дубовые» команды, а технические ей страшны.

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