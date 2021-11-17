Месси признан футболистом года по версии Goal

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал футболистом года по версии издания Goal.

В голосовании принимали участие читатели издания.

На втором месте — нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Третье место занял поляк Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии».

Напомним, что Месси провёл за ПСЖ в нынешнем сезоне восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча. Он также вывел сборную Аргентины в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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