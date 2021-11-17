Кавазашвили: сборная России любит дубовые команды, техничные нам страшны

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от выступлений сборной России в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

«Стыковые матчи будут очень сложными. Техничные команды страшны для нас. Мы любим команды, которые такие же дубовые, как наша, и не имеют лидера на поле. У нас ни один из футболистов не может вести игру, выполнять ожидания тренера сборной. Можно компенсировать этот недостаток только за счёт большого объёма физического труда. Однако это может быть бесполезно, как и получилось с игрой в Сплите. Наши пытались в начале пошевелиться, но по итогу мы только отбивались», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что хотел бы видеть в качестве соперника сборную Швеции, и отметил, что Россия не в состоянии играть против техничных команд.

Напомним, что сборная России в последнем туре квалификации чемпионата мира 2022 года лишилась победы в группе H, проиграв Хорватии (0:1). Таким образом, национальная команда выступит в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года.

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