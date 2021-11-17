Источник: Гилерме перенесёт операцию во время зимнего перерыва в РПЛ

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме перенесёт операцию по окончании первой половины сезона-2021/22.

По информации «РБ Спорт», футболист зимой планирует сделать операцию на ахилл. Реабилитация Гилерме займёт около двух месяцев, он успеет восстановиться к возобновлению чемпионата.

35-летний вратарь испытывает проблемы с ахиллом, зачастую играя на уколах. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге.

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