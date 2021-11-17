В «Астане» рассказали об отношении к Тихонову после его ухода в связи с дисквалификацией

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Генеральный директор футбольного клуба «Астана» Тастанбек Есентаев рассказал об уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера столичной команды.
В «Астане» рассказали об отношении к Тихонову после его ухода в связи с дисквалификацией
  • РИА Новости

«Очень хорошо попрощались с Андреем Валерьевичем Тихоновым. Никаких обид нет. Высказали своё мнение: дисквалификация действительно очень суровая, но есть закон и правила — мы ничего не можем сделать. Мы уважаем и ценим Тихонова как футболиста и тренера. Например, когда он ещё играл в футбол, то был моим кумиром. Мы сохранили хорошие отношения с тренером», — цитирует Есентаева «Чемпионат».

Напомним, Тихонов возглавил «Астану» в 2020 году. В октябре этого года российский специалист был дисквалифицирован в Казахстане на два года. В матче 25-го тура КПЛ с алма-атинским «Кайратом» столичная команда прервала матч, в полном составе покинув поле. Тихонов заявил, что не был инициатором такого поведения игроков.

Ранее Петржела заявил, что Россия — одна из самых лучших команд в стыках.

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