Талалаев: могли обыграть «Локомотив» со счётом 5:0
- РИА Новости
«Матч должен был заканчиваться со счетом 5:0. Наша главная проблема — отсутствие исполнительского мастерства в атаке. В целом я доволен командой. Конечно, надо было реализовывать свои моменты», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Талалаев признался, что «Ахмату» для развития важно встречаться в Москве с хорошими командами, которые могут оказывать сильное давление, а не играть только от обороны.
Мячи забили Даниил Уткин (36-я минута), Артём Полярус (58-я), Виталий Лисакович (64-я).
Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону в первом тайме показал защитнику железнодорожников Мурило (34-я минута) красную карточку.
«Локомотив» прервал четырёхматчевую беспроигрышную серию в РПЛ.
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