Талалаев: могли обыграть «Локомотив» со счётом 5:0

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России по футболу в Москве.

«Матч должен был заканчиваться со счетом 5:0. Наша главная проблема — отсутствие исполнительского мастерства в атаке. В целом я доволен командой. Конечно, надо было реализовывать свои моменты», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Талалаев признался, что «Ахмату» для развития важно встречаться в Москве с хорошими командами, которые могут оказывать сильное давление, а не играть только от обороны.

Мячи забили Даниил Уткин (36-я минута), Артём Полярус (58-я), Виталий Лисакович (64-я).

Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону в первом тайме показал защитнику железнодорожников Мурило (34-я минута) красную карточку.

«Локомотив» прервал четырёхматчевую беспроигрышную серию в РПЛ.

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