Талалаев: могли обыграть «Локомотив» со счётом 5:0

Короткая ссылка
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России по футболу в Москве.
Талалаев: могли обыграть «Локомотив» со счётом 5:0
  • РИА Новости

«Матч должен был заканчиваться со счетом 5:0. Наша главная проблема — отсутствие исполнительского мастерства в атаке. В целом я доволен командой. Конечно, надо было реализовывать свои моменты», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Талалаев признался, что «Ахмату» для развития важно встречаться в Москве с хорошими командами, которые могут оказывать сильное давление, а не играть только от обороны.

Мячи забили Даниил Уткин (36-я минута), Артём Полярус (58-я), Виталий Лисакович (64-я).

Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону в первом тайме показал защитнику железнодорожников Мурило (34-я минута) красную карточку.

«Локомотив» прервал четырёхматчевую беспроигрышную серию в РПЛ.

Ранее Руй Витория прокомментировал поражение столичной команды от «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить