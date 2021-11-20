Сёмин: если Миранчук перейдёт к Шевченко в «Дженоа», то будет интересный союз

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию вокруг российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Агенты встретились, а решение должен принимать Алексей. Третьим лицам не стоит решать за него. Если уходить в аренду, то только из-за желания самого Лёши. Хотя я считаю, что он способен найти свой лучший футбол в «Аталанте», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также отметил, что вокруг Миранчука слишком много советчиков, но решать футболист должен сам, ему нужно сконцентрироваться на игре, а не на обсуждениях.

«Миранчук может перейти к Шевченко в «Дженоа»? Это интересный союз», — добавил Сёмин.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин восемь раз выходил на поле в составе коллектива из Бергамо, отметившись одной результативной передачей.

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