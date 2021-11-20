Валуев: мне бы хотелось видеть Дзюбу в сборной России

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Депутат Госдумы России, а в прошлом чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев поделился мнением о невызове форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.
Валуев: мне бы хотелось видеть Дзюбу в сборной России
  • РИА Новости

«Возращение в сборную? Ну а какой смысл об этом говорить? Мне кажется, Карпин дал понять, что Дзюбы в сборной не будет. Это решение тренера, которое надо уважать. Жаль, потому что он бы мог помочь в стыках. Мне бы хотелось видеть Артёма в национальной команде», — цитирует Валуева Sport24.

Он добавил, что Дзюба будет бороться за бомбардирскую гонку в чемпионате России.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1) 33-летний форвард в пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Таким образом, он обошёл Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона (у каждого — по пять хет-триков) и стал рекордсменом по данному показателю.

Ранее Гаврилов заявил, что не знает, что ожидать от «Спартака», команда играет нестабильно.

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