Гаврилов: не знаю, что ожидать от «Спартака», играет нестабильно

Экс-полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Я не знаю, что ожидать от «Спартака». Команда играет нестабильно, что можно ожидать? Всё что угодно может быть. Понадеяться на победу можно, но даже предположить не могу, что произойдёт», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Матч между командами пройдёт 20 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Российский арбитр Алексей Сухой обслужит встречу между «Краснодаром» и «Спартаком».

Ранее Комбаров заявил, что у «Краснодара» есть преимущество в матче со «Спартаком».