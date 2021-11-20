Гаврилов: не знаю, что ожидать от «Спартака», играет нестабильно

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Экс-полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Гаврилов: не знаю, что ожидать от «Спартака», играет нестабильно
  • РИА Новости

«Я не знаю, что ожидать от «Спартака». Команда играет нестабильно, что можно ожидать? Всё что угодно может быть. Понадеяться на победу можно, но даже предположить не могу, что произойдёт», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Матч между командами пройдёт 20 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Российский арбитр Алексей Сухой обслужит встречу между «Краснодаром» и «Спартаком».

Ранее Комбаров заявил, что у «Краснодара» есть преимущество в матче со «Спартаком».

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