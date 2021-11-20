Американский журналист Херш: оценки Косторной за компоненты могли быть выше

Американский журналист Филипп Херш высказался о выступлении чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной в короткой программе на Гран-при Франции.

«Возможно, я плыву против течения, но мне очень нравятся обе части программы Косторной «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Думаю, что её компоненты в представлении и интерпретации (по 8,93 в каждом) могли бы быть выше», — написал Херш в Twitter.

Косторная в короткой программе во французском Гренобле заняла второе место, набрав 76,44 балла. Произвольная программа будет представлена 20 ноября.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал женское фигурное катание флагманским видом спорта для России.