Губерниев назвал женское фигурное катание флагманским видом спорта для России

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после выступления российских фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при во французском Гренобле.

«Ещё раз убедились в том, что женское фигурное катание — флагманский вид спорта для нашей страны. Примерно, как синхронное плавание летом», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что россиянки показали отличный результат во Франции, а конкуренция за попадание на Олимпиаду среди отечественных фигуристок является сумасшедшей.

«Главное, чтобы травмы и коронавирус обошли их стороной», — добавил Губерниев.

Анна Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. Алёна Косторная занимает второе место (76,44), тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89).

Ранее в Госдуме прокомментировали выступление российских фигуристок на Гран-при Франции.