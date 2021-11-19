В Госдуме прокомментировали выступление российских фигуристок на Гран-при Франции

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о выступлении российских фигуристок на этапе серии Гран-при в Гренобле.

«Я поздравляю школу фигурного катания России, федерацию и самих девушек, тренеров. У девушек наших всё впереди, всё только начинается. Это очень приятная и радостная новость в преддверии Олимпиады. Конечно, конкуренция в фигурном катании у нас серьёзная. Это хорошо, но надо аккуратно к этому относиться, потому что места на Олимпиаду и чемпионат мира ограничены», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. Алёна Косторная занимает второе место (76,44), тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89).

Ранее было опубликовано видео новой короткой программы Щербаковой на Гран-при Франции.