Опубликовано видео новой короткой программы Щербаковой на Гран-при Франции

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В сети появилось видео новой короткой программы российской фигуристки Анны Щербаковой, которую она представила на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.
Опубликовано видео новой короткой программы Щербаковой на Гран-при Франции
  • AP

Ролик выложен на сайте Первого канала.

Новая программа 17-летней спортсменки поставлена под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура.

Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. Алёна Косторная занимает второе место (76,44), тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89).

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил новые короткие программы Щербаковой и Косторной.

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