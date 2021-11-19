Опубликовано видео новой короткой программы Щербаковой на Гран-при Франции
- AP
Ролик выложен на сайте Первого канала.
Новая программа 17-летней спортсменки поставлена под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура.
Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. Алёна Косторная занимает второе место (76,44), тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89).
Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил новые короткие программы Щербаковой и Косторной.