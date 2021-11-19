Опубликовано видео новой короткой программы Щербаковой на Гран-при Франции

В сети появилось видео новой короткой программы российской фигуристки Анны Щербаковой, которую она представила на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

AP

Ролик выложен на сайте Первого канала. Новая программа 17-летней спортсменки поставлена под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура. Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. Алёна Косторная занимает второе место (76,44), тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89). Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил новые короткие программы Щербаковой и Косторной.