Ягудин оценил новые короткие программы Щербаковой и Косторной

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступления Анны Щербаковой и Алёны Косторной в короткой программе на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.
Ягудин оценил новые короткие программы Щербаковой и Косторной
  • AP

«Анечка, с премьерой новой короткой программы! Поздравляем с чистым прокатом. Да, мы не увидели каскад тройной лутц — тройной риттбергер, но важен сам факт абсолютно чистого проката. Прыжковая часть была приблизительно одинаковой у неё и Косторной», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Он отметил, что у Анны все непрыжковые элементы четвёртого уровня, а у Косторной дорожка была третьего, хотя сама программа Алёны более танцевальная и энергетически заряженная.

«У программы Анны абсолютно другая энергия, более глубокая, пронзительная и тяжёлая для того, чтобы вытащить её наружу. Но мне кажется, что у Ани это получается. Повторюсь, это премьера короткой программы. Естественно, по ходу сезона она будет вкатываться, Аня будет чувствовать себя намного комфортнее. Ей идёт», — добавил Ягудин.

Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. Алёна Косторная занимает второе место (76,44), а тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89).

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская назвала прекрасной новую короткую программу Щербаковой.

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