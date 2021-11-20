Щербакова призналась, что нервничала перед исполнением новой короткой программы

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Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.
Щербакова призналась, что нервничала перед исполнением новой короткой программы
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti

По её словам, идея изменить второй прыжок в каскаде возникла во время утренней тренировки, а окончательное решение было принято уже на последней разминке. Теперь же 17-летняя спортсменка намерена сосредоточиться на движениях в программе. 

«Сегодня я немного нервничала, потому что впервые катала свою новую короткую программу. Было много мелких ошибок, но в целом на сегодня всё было в порядке. Решили поменять программу после предыдущего Гран-при. Это была идея Даниила Глейхенгауза. Предыдущая программа не выглядела так, как хотели мои тренеры», — цитирует Щербакову Sport24.

Анна Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. Алёна Косторная занимает второе место (76,44), тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал женское фигурное катание флагманским видом спорта для России.

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