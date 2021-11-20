Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ
  • Reuters
  • © Joe Nicholson-USA TODAY Sports

Игра состоялась в Сиэтле и завершилась со счётом 7:3 в пользу гостей.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Андре Бураковски, а также по разу отличились россиянин Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Кейл Макар, Эрик Джонсон и Николя Обе-Кюбель. Хозяева ответили голами Джордана Эберле, Брэндона Танева и Колина Блэквелла.

Для «Колорадо» эта победа стала четвёртой кряду, а «Кракен» потерпел шестое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что передача Василия Подколзина помогла «Ванкуверу» одолеть «Виннипег» в НХЛ.

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