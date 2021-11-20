Передача Подколзина помогла «Ванкуверу» одолеть «Виннипег» в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Оливер Экман-Ларссон, Кайл Берроуз и Конор Гарланд. Российский нападающий команды Василий Подколзин отметился результативной передачей. У «Джетс» шайбы забросили Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа.

Таким образом, «Кэнакс» прервали пятиматчевую серию поражений в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Подколзин сделал свою первую результативную передачу в НХЛ.