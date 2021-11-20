Передача Подколзина помогла «Ванкуверу» одолеть «Виннипег» в НХЛ
- Reuters
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Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев отличились Оливер Экман-Ларссон, Кайл Берроуз и Конор Гарланд. Российский нападающий команды Василий Подколзин отметился результативной передачей. У «Джетс» шайбы забросили Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа.
Таким образом, «Кэнакс» прервали пятиматчевую серию поражений в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Подколзин сделал свою первую результативную передачу в НХЛ.