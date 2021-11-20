В «Аталанте» высказались о будущем Миранчука в клубе

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори выступил с заявлением о будущем российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

«Миранчука отправляют в другие команды Серии А, но мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого игрока, который обладает важными качествами. Его время скоро придёт, мы уверены в этом, потому что он серьёзный профессионал и важный футболист», — цитирует Сартори ITASportPress.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин восемь раз выходил на поле в составе коллектива из Бергамо, отметившись одной результативной передачей.

Ранее агент игрока Вадим Шпинёв заявил, что «Аталанта» не собирается продавать Миранчука.