Агент: «Аталанта» не собирается продавать Миранчука

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал встречу с руководством итальянской команды.

«Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лёшей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По словам агента, тренерский штаб «Аталанты» верит в 26-летнего полузащитника и ожидает, что он принесёт много пользы команде.

В нынешнем сезоне российский полузащитник восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты», отметившись одной результативной передачей.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Миранчуку нужно играть много, тогда он сможет показывать свой уровень.