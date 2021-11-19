Агент: «Аталанта» не собирается продавать Миранчука

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал встречу с руководством итальянской команды.
Агент: «Аталанта» не собирается продавать Миранчука
  • globallookpress.com
  • © LiveMedia/Francesco Scaccianoce

«Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лёшей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По словам агента, тренерский штаб «Аталанты» верит в 26-летнего полузащитника и ожидает, что он принесёт много пользы команде.

В нынешнем сезоне российский полузащитник восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты», отметившись одной результативной передачей.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Миранчуку нужно играть много, тогда он сможет показывать свой уровень.

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